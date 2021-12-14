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قفزة صاروخية .. تمساح  يبتلع خفافيش عملاقة  في معركة تحبس الأنفاس (فيديو)

قفزة صاروخية .. تمساح  يبتلع خفافيش عملاقة  في معركة تحبس الأنفاس (فيديو)
قفزة صاروخية .. تمساح  يبتلع خفافيش عملاقة  في معركة تحبس الأنفاس (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، معركة تحبس الأنفاس في شمالي أستراليا بين تماسيح المياه العذبة الأسترالية، وخفافيش الثعلب الأحمر العملاقة.

ويبلغ طول جناحي خفافيش الثعلب الأحمر العملاقة، أثناء انبساطهما مترا كاملا.

وبحسب الفيديو بدأت الخفافيش واحدا تلو الآخر تحاول ملامسة المياه بصدورها كي تنتعش، وكي يعلق الماء على فرائها لتقم بلعقه في وقت لاحق.

لكن تمساح المياه العذبة كان يربض تحت الماء متلهفا لخفاش سيئ الحظ يحط بين فكيه، وهذا ما حدث حينما أطبق أحد التماسيح بفكيه.

يذكر أن الحرارة تصل في تلك البقعة من أستراليا إلى 38 درجة مئوية، وهي كافية لقتل الخفافيش بسبب عملية التجفاف ونقص المياه، حيث كان في الموقع ما يقارب 300 ألف خفاش متعطشين للمياه.

 

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