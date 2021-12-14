لأول مرة منذ سنوات.. تخفيض أسعار وقود السيارات في اليمن 15%

تواصل- وكالات:

قررت شركة النفط الحكومية في مدينة عدن بجنوب اليمن، والذي يسري اليوم الثلاثاء ، تخفيض أسعار وقود السيارات بنسبة 15%، لأول مرة منذ سنوات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مسؤول بالشركة، أن هذا القرار يأتي تماشيا مع المتغيرات في أسعار صرف العملة المحلية والأسعار العالمية للمشتقات النفطية.

وأضاف: بموجب القرار الذي سيبدأ سريانه من اليوم الثلاثاء، ينخفض سعر غالون البنزين سعة 20 لترا إلى 18600 ريال (حوالي 14.3 دولار)، من 21800 ريال (حوالي 16.5 دولار).

وأوضح المسؤول أن سبب خفض سعر بنزين السيارات هو هبوط الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج، فضلا عن تراجع أسعار النفط عالميا وأيضا ارتفاع سعر الريال اليمني.

واستعاد الريال اليمني بعض قيمته أمام الدولار في سوق الصرف بمدينة عدن عقب قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء الإثنين الماضي إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.