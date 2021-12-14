دون الحاجة لزيارة الطبيب.. أسهل طريقة للاطمئنان على صحة القلب

تواصل – فريق التحرير:

قال د. صالح سالم الغامدي ا‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ستشاري قلب وخبير ضغط الدم، إنه يمكن لرجال في منتصف العمر الاطمئنان على صحة القلب بكل سهولة دون الحاجة لزيارة الطبيب من خلال تمارين الضغط.

وقال الغامدي، عبر حسابه في “تويتر”، ردا على سؤال هل هناك طريقة سريعة للاطمئنان على القلب بدون الذهاب للمستشفى والفحوصات؟ إن إحدى الدراسات الحديثة في جامعة هارفارد أوضحت أن الرجال في منتصف العمر القادرين على عمل تمرين push up الضغط 40 مرة أو أكثر أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب الوعائية 96٪.

وتابع د. صالح سالم الغامدي، أنه من المهم أن تتأكد قبلها أن ضغطك طبيعي ولا تعاني من مشاكل في الضغط.