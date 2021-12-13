ساعات الرعب.. الناجون من الموت في إعصار كنتاكي الأمريكية يروون شهادات مرعبة

تواصل- فريق التحرير

في مأساة لا توصف كشف الناجون من الموت من إعصار ولاية كنتاكي الأمريكية عن ساعات من الرعب عاشوها بسبب الإعصار الذي دمر الولاية.

وبحسب ما نشره موقع الحرة، فإن الإعصار أسفر عن مصرع نحو 100 شخص وإصابة آخرين بجروح، فيما تتواصل عمليات البحث أملا بالعثور على ناجين.

وأفاد خبراء أن ظاهرة تغير المناخ وراء قوتها المدمرة، ست ولايات، مخلفة دمارا شاسعا على مساحة مئات الكيلومترات، خاصة في مايفيلد، المدينة الصغيرة في ولاية كنتاكي.

وشهدت مايفيلد الكارثة الهائلة التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، معظمهم في مصنع لصناعة الشموع العطرية، الذي بات كومة من الأعمدة والحديد الملتوي بارتفاع أمتار.

وكان نحو 110 موظفين في المصنع، مساء الجمعة الماضية، لتلبية الطلب المرتفع مع اقتراب أعياد نهاية السنة، عندما دمر الإعصار كل شيء.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن المدير العام للشركة المالكة للمصنع قائلا : «قمنا بكل ما كان ينبغي أن نقوم به.. قلبي ينزف على كل واحد منهم».

وقال أحد المسعفون: «يخونني الكلام. أمضيت ثماني ساعات في التفتيش بين الركام وفي الليلة السابقة عملنا حتى الرابعة صباحا. لم يسبق لي أن رأيت شيئا كهذا».

كما قال آخر:” حل الإعصار فجأة وغادر فجأة. لم يسبق لنا أن رأينا شيئا كهذا في المنطقة.. أينما ضرب ألحق الدمار الشامل”.