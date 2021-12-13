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ما حُكم إعطاء الشركة راتبا أفضل لموظف لينتقل إليها من شركة أخرى؟

ما حُكم إعطاء الشركة راتبا أفضل لموظف لينتقل إليها من شركة أخرى؟
الشيخ - سعد الخثلان - فتاوى
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم إعطاء الشركة راتب أفضل لموظف لينتقل إليها من شركة أخرى.

جاء ذلك في رد على سؤال قال فيه السائل “ما حكم أن تعطي الشركة عرض عمل براتب أفضل لموظف يعمل لدى شركة أخرى، وهل يدخل ذلك في بيع الرجل على بيع أخيه؟”.

وأجاب الشيخ الخثلان بقوله :”نعم.. هذا نوع من التخبيب على تلك الجهة أو تلك الشركة، إن كان هذا موظف ناجحاً ومجتهداً ومتميزاً وتأتي تلك الجهة فتغريه بمرتب أفضل فينتقل إليها فهذا نوع من التخبيب وهذا لا يجوز.

وتابع الشيخ سعد الخثلان “ولكن لو أن الموظف هو الذي بحث ووجد فرصة أفضل في جهة أخرى فلا بأس”.

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