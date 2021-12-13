تزوج امرأة مسيارًا وبعد أن أنجب منها اكتشف الكارثة.. وعضو كبار العلماء يرد

تواصل- فريق التحرير:

كشفت امرأة عن واقعة صادمة، تمثلت في زواج شاب بامرأة زواج مسيار، وبعد 6 سنوات من الزواج وإنجاب ولد اكتشف الصدمة بأنها كانت زوجة أبيه.

وقالت المرأة في مداخلة هاتفية ببرنامج “سؤال على الهاتف” على إذاعة القرآن الكريم، إن ولدًا تزوج امرأة وبعد ست سنوات أخبر أهله، وأحضر زوجته إليهم للسلام عليها، فلما رآها والده عرفها، وقال هذه كانت زوجة لي مسيارًا قبل عشر سنوات.

فيما أبدى ردَّ عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، على المتصلة، مبديًا صدمته، وقال في إجابته: “ما يجوز هذا، نكاح شبهة، لأن لا أحد علم عن الآخر، وهذا من أخطر مصائب زواج المسيار، إن الوالد وولده يتعاقبان على الزوجة، وهذا لا يجوز”.

وأضاف: “لو كان الولد يعلم بزواج والده لكان مثل الزنا وهذا حرام لأنها أصبحت من محارمه، لكن الابن الآن لا يدر فهو غير مؤاخذ، والولد ولد شرعي، لا يوجد إشكال لأنه نكاح شبهة، لكن عليه أن يفارقها، ولا تحتاج لطلاق”.

وأثارت الواقعة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محذرين الجميع من الإقدام على هذا الزواج لما يمكن أن يترتب عليه من مصائب كارثية.