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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شاهد.. روبوتات ذكية تقدم الوجبات للزبائن في مطاعم الرياض

شاهد.. روبوتات ذكية تقدم الوجبات للزبائن في مطاعم الرياض
شاهد.. روبوتات ذكية تقدم الوجبات للزبائن في مطاعم الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت بعض المطاعم في العاصمة الرياض استخدام الروبوتات الذكية لتقديم الخدمات والأطعمة والوجبات للزبائن.

ونشر الخبير التقني عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو وثق من خلاله استخدام عدد من الروبوتات الذكية في بعض المطاعم بالعاصمة.

ووثق المقطع استخدام الروبوتات الذكية والتي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات والوجبات للزبائن داخل المطعم.

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