بريطانيا : المفاوضات النووية مع إيران «مضيعة للوقت»

تواصل- وكالات

اعتبرت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ستصبح “بلا معنى” قريبا.

وأضاف البيان: “لقد أمضينا ساعات طويلة في المفاوضات، وجميع الوفود ضغطت على إيران لتكون معقولة في تفاوضها”.

وتابعت الخارجية في بيانها: “حتى هذه اللحظة، مازلنا غير قادرين على الدخول في مفاوضات حقيقية مع إيران”.

كما أشار البيان إلى أن الوقت ينفد من دون إحراز تقدم سريع، وفي ضوء التقدم السريع لإيران في برنامجها النووي ستصبح خطة العمل المشتركة الشاملة قريبا قذيفة فارغة.

وأكدت الخارجية في بيانها أننا نضيع وقتا ثمينا في التعامل مع المواقف الإيرانية الجديدة التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقد أبدت بريطانيا استياءها من وتيرة المفاوضات النووية، التي استؤنفت الأسبوع الماضي بين إيران ومجموعة (5+1) من أجل إحياء الاتفاق النووي.