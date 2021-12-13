صفقة جديدة لـ «فايزر»  بـ 6.7 مليار دولار

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في صفقة قيمتها حوالي 6.7 مليار دولار، وافقت مجلس إدارة شركة الأدوية الأمريكية “فايزر” على شراء شركة أرينا فارما.

وتتيح الصفقة لفايزر الحصول على أدوية محتملة للالتهابات المناعية.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن بيان فايزر، فإنها ستدفع 100 دولار نقدا لكل سهم من أسهم أرينا الموجود مقرها في مدينة سان دياجو الأمريكية، أي ما يعادل ضعف سعر سهم أرينا في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وقالت فايزر إن الصفقة ستكمل إمكانياتها في مجال علاج الالتهابات والأمراض المناعية، وستساهم في تحقيق نمو أنشطتها خلال 2025 وما بعده.

وكان سعر سهم أرينا قد ارتفع اليوم بنسبة 88% في حين ارتفع سعر سهم فايزر بنسبة 3.8 %، حيث وافق مجلسا إدارة الشركتين على الصفقة بالإجماع.

وكانت فايزر حققت نتائج قوية خلال العام الحالي بفضل، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد .