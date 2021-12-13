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أمير عسير يفاجئ المذيع برسالة من سمو ولي العهد على الهواء(فيديو)

أمير عسير يفاجئ المذيع برسالة من سمو ولي العهد على الهواء(فيديو)
أمير عسير يفاجئ المذيع برسالة من سمو ولي العهد على الهواء(فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

فاجأ أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، مذيع برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، برسالة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أرسلها له بشأن خارطة تطوير المنطقة.

وقال أمير عسير، سأقرأ لك رسالة سمو ولي العهد لي والتي وضع فيها الخطوط العريضة لتطوير المنطقة، والتي وجاء فيها: :تشكلون لجنة تنفيذية، بعدها لابد أن تبحثون عن شخص يكون كفؤًا لإنشاء الهيئة من خلال تشكيل فريق محترف بطراز عالمي”.

وأضاف الأمير تركي بن طلال: “ثم هذا الاستشاري يتعاقد مع استشاريين عالميين لإعداد خطة إنشاء الهيئة، وبعد اكتمال إنشاء الهيئة، ننتقل للمرحلة الثانية لخطة التطور والتشغيل من خلال مجموعة من المتخصصين الدوليين والمكاتب المتخصصة وذلك كله يستغرق وقت وقدره”.

وتابع أمير عسير: “بعد ذلك يبدأ التنفيذ في وقت لا يتعدى كذا، وياحبذا لو أن أعضاء الهيئة التنفيذية من هذه الصفات، بذلك يكون أماكم خارطة واضحة تنتهون من إجراءاتكم ويبدأ الكادر الوظيفي في الإكتمال وبعد ذلك يبدأ التنفيذ”.

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