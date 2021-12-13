«أوميكرون» يصل محطة خليجية جديدة.. والصحة تحذر

تواصل- وكالات :

وصل المتحور الجديد “أوميكرون” محطة خليجية جديدة، حيث أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالتين من المتحور الجديد لمواطنين قدما من السفر، مشيرة إلى أن حالتهما مستقرة وأنهما يخضعان للتقصي الوبائي.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية؛ كارتداء الكمامة في كل الأماكن المغلقة، وتجنب المزدحمة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين.

وأهابت بكل من هم في سن الثامنة عشرة فما فوق المبادرة إلى تلقي الجرعة المعززة من لقاح “كوفيد19” المتوفر في مؤسسات الرعاية الأولية.