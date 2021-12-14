أرقام صادمة لأعداد الجوعى ونسبة الفقر عالمياً بسبب جائحة كورونا

تواصل – فريق التحرير:

أكدت بيانات منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن أكثر من نصف مليار شخص على مستوى العالم دخلوا في براثن الفقر المدقع العام الماضي والسبب جائحة كورونا.

وكشفت الصحة العالمية والبنك الدولي في تقريرين مفصلين أرقاماً صادمة فاقت التوقعات حيث توقع البنك الدولي العام الماضي أن يدفع فيروس كورونا نحو 150 مليون شخص تحت خط الفقر.

المنظمتان أكدتا أن الجائحة تسببت في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما جعل الحصول على الرعاية الصحية أكثر صعوبة.

كما عطل وباء كورونا الخدمات الطبية وأرهق النظم الصحية، ولهذا ولأول مرة منذ 10 سنوات انخفضت نسبة الحاصلين على التغطية الصحية وازدادت الوفيات الناجمة عن أمراض مثل السل والملاريا.