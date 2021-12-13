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ألّف 11 كتابًا في 17 شهر اعتقال بسجون الاحتلال.. أول ظهور لـ رائد صلاح بعد إطلاق سراحه

ألّف 11 كتابًا في 17 شهر اعتقال بسجون الاحتلال.. أول ظهور لـ رائد صلاح بعد إطلاق سراحه
الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين
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تواصل- وكالات:

أطلقت قوات دولة الاحتلال سراح الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين، بعد 17 شهرًا من الاعتقال.

وقال الشيخ صلاح في مؤتمر صحفي عقده في مدينة أم الفحم بعد الإفراج عنه: “عشت كل أيامي معزولا، متنقلا من عزل إلى عزل حتى منّ الله علي، واستبشرت بأن أرى وجوهكم المتفائلة، ونحن الآن تحت شمس الحرية”.

وأضاف: “لقد أرادوا أن يسجنوني في جُحر، وحيدًا معزولًا، لا بل فرضوا عليّ في ظروف عشت بها، أن أكون ليس في قسم عزل، فقط بل في عزل عن قسم العزل، هكذا عشت والحمد الله، ثبتني الله”.

وتابع الشيخ صلاح: “والله لولا الله لكان الحال غير ما ترونني الآن عليه، أنا لا أتحدث ألغازا ولها تفصيلات في الوقت المناسب، أنا الآن بفضل الله وكرامة من الله، بتدخل رباني مباشر، أقف وأتحدث أمامكم بفضل الله رب العالمين”.

واستدرك: “غرفة سجني الضيقة اتّسعت وأصبحت أوسع من الأرض، أصبحت تتسع إلى هذه المسافة الكبيرة ما بين الأرض والسماء، هكذا كانت حياتي مع القسوة والقهر ومحاولة فرض (حياة الأخرس) عليّ طوال الوقت، ولكن هيهات هيهات، قد يتحدّون ضعفي ولكن هل يتحدون الله تعالى؟ من الذي يتحدى الله تعالى؟ من هذا المجنون الذي تسوّل له نفسه أن يتحدى الله؟”.

وأشار إلى أنه نجح خلال فترة سجنه الذي امتد 17 شهرا بتأليف 11كتابا وكتيبا، أهمها “قراءة سياسية في القرآن الكريم”، كما ألف ديوان شعر أسماه “الربيع النبوي”.

 

 

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