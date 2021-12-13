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جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم .. هل تصح صلاة الوتر بعدهما؟

جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم .. هل تصح صلاة الوتر بعدهما؟
#صالح_بن_فوزان_الفوزان
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تواصل- فريق التحرير

من المعروف أن صلاة الوتر  يكون وقتها من بعد صلاة العشاء وحتى أذان الفجر، لكن قد يكون الإنسان في سفر،  وربما قام بالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم.

وفي سؤال وجه للشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حول وقت صلاة الوتر لمن جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم؟

وأجاب الشيخ الفوزان أن صلاة الوتر تؤدى بعد صلاة العشاء بسنتها الراتبة، وفي هذه الحالة يجوز له أداة صلاة الوتر بعد جمعه بين العشاءين جمع تقديم.

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