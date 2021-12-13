لحظات تحبس الأنفاس.. نجت بأعجوبة وأطفالها من الدهس أسفل قطار

تواصل- وكالات:

وثقت كاميرا مراقبة، لحظات تحبس الأنفاس لامرأة إندونيسية وطفليها كادوا أن يدهسهم قطار سريع أسفل عجلاته في مشهد صادم.

ويظهر الفيديو محاولة سيدة تقود دراجة نارية بصحبة ابنتها وطفلها الصغير، عبور قضبان السكة الحديد، في منطقة لوماجانغ بإندونيسيا، إلا أنها تعثرت ولم تستطع تخطي السكة الحديد وعلقت دراجتها بين القضبان.

ويبدو أن الدراجة النارية قد تعطلت، فيما ظهرت المرأة وهي تحاول تخطي السكة الحديد أو العودة للخلف مرة أخرى لكنها فشلت، وبعد أن اقترب القطار نزل طفليها من على الدراجة وحاولا مساعدة الأم في انتشال الدراجة لكنهم فشلوا وقبل لحظات قليلة من دهس القطار لهم فرت المرأة وطفليها بعيدًا، ليطيح القطار بالدراجة النارية وتنجو الأم والطفلين من موت محقق.