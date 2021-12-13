وفاة عريس بعد ساعات من زواجه وتقرير الطب الشرعي يكشف السبب

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تواصل- فريق التحرير:

تحول حفل زفاف شاب مصري إلى مأتم وحالة من الصدمة بين أهالي قريته، عقب وفاته بعد ساعات من عقد قرانه.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد اتشحت إحدى قرى محافظة الشرقية، بالسواد وتعالت الصرخات، بعدما انقلب فرح لمأتم لوفاة العريس الشاب ليلة الحنة، حيث توفى محمد متولي على غبن، 25 سنة، الذي كان من المقرر إقامة حفل الحناء الثلاثاء والزفاف الأربعاء على عروسة التى عقد قرانه عليها منذ أيام قليلة.

وأكدت أسرة العريس الفقيد، أن محمد كان بصحة جيدة وأنه قبل وفاته شارك وأصدقاؤه والأسرة فى نقل عفش العروسة لشقة الزوجية، قضى الليلة ساهرا مع أصدقائه ثم عاد للمنزل، فى الصباح توجهت لوالدته لإيقاظه بعد تأخره فى النوم لتوصيل عروسته للكوافير استعدادا للفرح، وجدته فى حالة إعياء لا يستطع التنفس.

وأسرع الأهالي بالفقيد إلى المستشفى، لتقديم له الإسعافات الأولية، الذى قرر تحويله إلى طوارئ مستشفى الزقازيق، إلا أنه توفي فور وصوله.

وكشف التقرير الأولي للحالة الصحية بتعرض العريس  لهبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى وفاته.

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