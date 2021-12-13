وصول تحديث iOS15.2 لهواتف آيفون.. 6 مزايا أهمها خاصية «الوريث الرقمي»

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أعلن الخبير التقني والمهتم بالتطبيقات عبدالله السبيعي، اليوم الإثنين، وصور تحديث iOS15.2 لهواتف آيفون.
وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن من مميزات تحديث iOS15.2 الجديد ما يلي:
• خاصية مراقبة الصور المسيئة للأطفال وحجبها بشكل تلقائي.
• استقرار التنقل بين الشبكات في iPhone 13
• إضافة خاصية الوريث الرقمي
• ميزة إخفاء الـ IP Adress وحماية التتبع
• تعديل شكل جدولة الإشعارات وإمكانية حذفها.
• وحل مشاكل النظام بشكل عام.
وصل تحديث iOS15.2 بمميزات :
• خاصية مراقبة الصور المسيئة للاطفال وحجبها بشكل تلقائي.
• استقرار التنقل بين الشبكات في iPhone 13
• اضافة خاصية الوريث الرقمي
• ميزة إخفاء الـ IP Adress وحماية التتبع
• تعديل شكل جدولة الاشعارات وإمكانية حذفها.
• وحل مشاكل النظام بشكل عام.pic.twitter.com/EgVYprjgZf
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp)December 13, 2021