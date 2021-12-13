وصول تحديث iOS15.2 لهواتف آيفون.. 6 مزايا أهمها خاصية «الوريث الرقمي»

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أعلن الخبير التقني والمهتم بالتطبيقات عبدالله السبيعي، اليوم الإثنين، وصور تحديث iOS15.2 لهواتف آيفون.

وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن من مميزات تحديث iOS15.2 الجديد ما يلي:

• خاصية مراقبة الصور المسيئة للأطفال وحجبها بشكل تلقائي.

• استقرار التنقل بين الشبكات في iPhone 13

• إضافة خاصية الوريث الرقمي

• ميزة إخفاء الـ IP Adress وحماية التتبع

• تعديل شكل جدولة الإشعارات وإمكانية حذفها.

• وحل مشاكل النظام بشكل عام.