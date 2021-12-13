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شرطة جازان تطيح بمقيم قام بنقل 4 مخالفين لنظام أمن الحدود عبر مركبة خاصة

شرطة جازان تطيح بمقيم قام بنقل 4 مخالفين لنظام أمن الحدود عبر مركبة خاصة
شرطة جازان تطيح بمقيم قام بنقل 4 مخالفين لنظام أمن الحدود عبر مركبة خاصة
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تواصل- واس

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية إثر نقله (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية عبر مركبة خاصة من محافظة أبو عريش، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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