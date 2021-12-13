لبنان يعلن عن طريقتين سيوقف بهما تهريب المخدرات إلى المملكة

تواصل- فريق التحرير:

عقد مسؤولون في الحكومة اللبنانية اليوم الإثنين، اجتماعًا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، للبحث في الآلية التي اقترحتها الهيئات الاقتصادية لضبط التهريب عبر المعابر لا سيما عبر مرفأ بيروت، ووقف تهريب المخدرات إلى المملكة الذي يعد أهم شروط عودة العلاقات بين البلدين.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، تخلل الاجتماع عرضين لضبط أي عملية تهريب:

الأول: حول عمل المراقبة التي تقوم به شركة Bureau Veritas.

والثاني: حول أجهزة السكانر المتطورة التي يمكن الاستعانة بها لإتمام عمليات المراقبة لرفع مستوى المراقبة وصدقيتها، عبر استخدام التكنولوجيا المتطورة لزيادة درجات الأمان في عمليات التصدير.

كما جرى نقاش مطول شارك فيه الوزراء وجميع المشاركين من أجهزة أمنية وهيئات اقتصادية للتوصل إلى صيغة قابلة للتطبيق سريعاً.

من جانبه قال رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، إن اجتماع اليوم خصص لإعادة تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية الذي يعتبر أمراً حيوياً، لكن الأهم بالنسبة لنا هو إعادة الثقة بلبنان، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتي استكمالاً للاجتماع الذي عقد بهذا الخصوص مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل وضع الحلول المناسبة لهذا الموضوع.

وتابع في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع،:” استطعنا التوصل الى تفاهم حول الآلية المطلوب إعتمادها لإعادة التصدير إلى المملكة والتي تتمحور حول الآلية التي كانت قد سلمتها الهيئات الإقتصادية وغرفة بيروت وجبل من حوالي 7 أشهر إلى المعنيين في الدولة ولم تجد طريقها الى التنفيذ بسبب عدم وجود حكومة، مشيراً إلى أن المملكة كانت قد وافقت عليها لكنها كانت المطلوب من الحكومة تطبيقها على أرض الواقع”.

وأشار إلى أنه تم التوصل مع الوزراء والمشاركين في الاجتماع على إجراء دراسة للوضع القانوني لعمل Bureau Veritas إذا كانت ستكون داخل حرم المرفأ أو خارجه، وفي كلتا الحالتين كيفية تكامل عمل هذه الشركة مع الأجهزة الأمنية، من دون الانتقاص من دور أي جهة.

وشدد شقير على أن السرعة القصوى مطلوبة بإلحاح في هذا الموضوع، “لأن كل يوم يمر يزداد الخطر على قطاعاتنا الإنتاجية، لا سيما على خسارة سوق المملكة، خصوصاً من فقدان المنتجات اللبنانية من على الرفوف في المتاجر والمخازن الكبرى والسوبرماركت فهناك إستحالة اعادتها في المدى المنظور”.

وتابع: “الهدف السامي جداً هو إعادة التصدير إلى المملكة، لأنها تعتبر سوقاً كبيرة جداً للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، وبالتالي فإن إعادة تفعيل التصدير إلى المملكة هو في سلم أولويات الحكومة اللبنانية”.