توضيح من «المياه الوطنية» بشأن التسربات وارتفاع قيمة «الفاتورة»

تواصل – فريق التحرير:

وجهت شركة المياه الوطنية نصيحة مهمة للحد من تسربات المياه في المنازل، وحل مشكلة الاستهلاك وارتفاع قيمة الفاتورة.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تشققات رقبة الخزان؛ أحد أسباب ارتفاع كمية الاستهلاك.

وشددت المياه الوطنية، على أهمية التأكد من سلامة رقبة الخزان، موضحة أنه عند وجود خلل في العوامة، ترتفع المياه إلى رقبة الخزان، وتتسرب من خلال التشققات، وتُحسب ضمن كمية الاستهلاك وبالتالي ترتفع قيمة الفاتورة.