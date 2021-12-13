الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توضيح من «المياه الوطنية» بشأن التسربات وارتفاع قيمة «الفاتورة»

توضيح من «المياه الوطنية» بشأن التسربات وارتفاع قيمة «الفاتورة»
0

تواصل – فريق التحرير:

وجهت شركة المياه الوطنية نصيحة مهمة للحد من تسربات المياه في المنازل، وحل مشكلة الاستهلاك وارتفاع قيمة الفاتورة.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تشققات رقبة الخزان؛ أحد أسباب ارتفاع كمية الاستهلاك.

وشددت المياه الوطنية، على أهمية التأكد من سلامة رقبة الخزان، موضحة أنه عند وجود خلل في العوامة، ترتفع المياه إلى رقبة الخزان، وتتسرب من خلال التشققات، وتُحسب ضمن كمية الاستهلاك وبالتالي ترتفع قيمة الفاتورة.

مواد ذات صلة

مع حلول الشتاء.. “المياه الوطنية” توضح آلية التبليغ عن تجمعات المياه

مع حلول الشتاء.. “المياه الوطنية” توضح آلية التبليغ عن تجمعات المياه

المياه الوطنية: مقطع عامل الصهريج قديم وتم التعامل معه في حينه

المياه الوطنية: مقطع عامل الصهريج قديم وتم التعامل معه في حينه

المياه الوطنية: 5 خطوات لمعرفة رقم الحساب للمشتركين

المياه الوطنية: 5 خطوات لمعرفة رقم الحساب للمشتركين

شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة