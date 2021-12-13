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«يمكنك لمسه بسهولة الآن».. مبادرة جديدة بشأن «الحجر الأسود»

«يمكنك لمسه بسهولة الآن».. مبادرة جديدة بشأن «الحجر الأسود»
«يمكنك لمسه بسهولة الآن».. مبادرة جديدة بشأن «الحجر الأسود»
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 تواصل- فريق التحرير:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه بالرئاسة، اليوم، “مبادرة الحجر الأسود الافتراضي” والتي أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلةً في الإدارة العامة للمعارض الرقمية ، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى.

وتهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضي(VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي.

وأكد الرئيس العام خلال تدشينه للمبادرة العمل على إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس وحتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذلة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-، إلى جميع أنحاء العالم من خلال العالم الافتراضي وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق.

وذكر الشيخ السديس أن الحرمين الشريفين يمتلكان مكانز دينية وتاريخية عظيمة، يجب العمل على رقمنتها وإيصالها للجميع، في ظل ما يوفر من إمكانيات ودعم سخي من قيادتنا الرشيدة.

وختم الشيخ السديس حديثه شاكرًا فريق العمل على ما بذلوه من جهد، وسائلا الله -عز وجل- العون والتوفيق، وأن يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة.

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