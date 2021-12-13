عاجل.. «نزاهة» تنشر أول فيديو من جريمة الـ3 ضباط رصدتها كاميرا مراقبة

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نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أول فيديو يوثق تورط ضباط صف في عملية نصب واستيلاء على الأموال، عبر رصدهم بإحدى كاميرات المراقبة في الشارع.

وصَرّحَ مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا، بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف (3) من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن؛ لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على مبلغ (4.900.000) أربعة ملايين وتسع مئة ألف ريال كان بحوزتهما وإخلاء سبيلهما، وبتفتيش مقرَّات سكنهم ومركباتهم عُثِرَ على مبلغ (3.443.705) ثلاثة ملايين وأربع مئة وثلاثة وأربعين ألفاً وسبع مئة وخمسة ريالات، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهما مشروعية مصدر ذلك المبلغ.