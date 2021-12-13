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هل تكفي جرعتان من اللقاحات لمحاربة متحور أوميكرون؟

هل تكفي جرعتان من اللقاحات لمحاربة متحور أوميكرون؟
هل تكفي جرعتان من اللقاحات لمحاربة متحور أوميكرون؟
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تواصل – وكالات:

كشف باحثون بريطانيون في دراسة حديثة أن نظام التطعيم بجرعتي لقاح للوقاية من فيروس كرونا “كوفيد-19” لا يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة كافية لمحاربة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، نشر باحثون من جامعة أكسفورد اليوم الإثنين نتائج دراسة لم تحظَ حتى الآن بمراجعة من جانب علماء مناظرين حللوا فيها عينات من دماء المشاركين في دراسة كبيرة لبحث إمكانية المزج بين اللقاحات ممن سبق أن حصلوا على جرعات من لقاحي أسترازينيكا-أكسفورد وفايرز-بيونتيك.

وجاءت نتائج الدراسة البريطانية، بعد يوم من التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما قال إن جرعتين من اللقاح لن تكفيان لكبح المتحور أوميكرون.

وأشارت الدراسة، إلى أنه لا توجد أدلة حتى الآن على أن انخفاض مستوى الأجسام المضادة المكافحة للعدوى قد يؤدي إلى تزايد خطر الإصابة بأعراض حادة أو الدخول للمستشفى أو الوفاة لمن حصل على جرعتين من اللقاحات المعتمدة.

وأوضح ماثيو سنيب الأستاذ بجامعة أكسفورد الذي شارك في الدراسة “هذه البيانات مهمة لكنها ليست سوى جزء من الصورة”.

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