«الصحة»: المملكة الثانية عالميًا في «مؤشر نيكاي» للتعافي من كورونا

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن المملكة حلت في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا.
وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “نتيجة لتكاتف المنظومة الصحية حلت المملكة في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر نيكاي للتعافي”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (64) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله.
وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (77) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (539,554) حالة ولله الحمد.
نتيجة لتكاتف المنظومة الصحية حلت المملكة في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر نيكاي للتعافي.#ميزانية_السعودية2022pic.twitter.com/9o9wfM9Nl9
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH)December 13, 2021