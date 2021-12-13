«الصحة»: المملكة الثانية عالميًا في «مؤشر نيكاي» للتعافي من كورونا

«الصحة» تكشف 3 معلومات مهمة عن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن المملكة حلت في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “نتيجة لتكاتف المنظومة الصحية حلت المملكة في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر نيكاي للتعافي”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (64) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (77) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (539,554) حالة ولله الحمد.