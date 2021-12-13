استشاريون يُجيبون.. ماذا يحدث لشخص تخلص من السمنة؟

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كشف استشاريون عن ما يحدث للشخص الذي تخلص من السمنة، مشيرين إلى فوائد صحية عديدة يشعر بها على مستوى كل وظائف الجسم.

وقال الدكتور بدر ناصر المسيعيد، استشاري مسالك بولية، في تغريدة مقتضبة عن أهم الفوائد التي يشعر بها من تخلص من السمنة، قائلًا :” في تخصصي المسالك هناك أبحاث عديدة أن نسبة السلس وإلحاح التبول والتهابات المسالك تتحسن ان لم تختفي تماماً”.

فيما قال الدكتور صالح سالم الغامدي، استشاري أمراض القلب، إن من يتخلص من السمنة يشعر بتحسن كبير في جودة النوم، ونتيجة لذلك ينخفض الضغط وتقل العصبية ويختفي الخفقان وتتحسن الحالة النفسية.

وقال الدكتور سلطان الخنيزان استشاري طب تجميل الليزر، إن من يتخلص من السمنة تزيد التجاعيد في الوجه خاصة الثنية الأنفية ويحتاج إلى فلر، مضيفًا :” تحدث ترهلات في الثديين والبطن والذراعين وقد يحتاج إلى شد جراحي”.