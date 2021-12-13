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هزّت الأردن .. 17 طعنة لشابة سورية رفضت هذا العرض

هزّت الأردن .. 17 طعنة لشابة سورية رفضت هذا العرض
مقتل سيده بالاردن
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تواصل- فريق التحرير

واقعة مثيرة وصادمة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، وذلك عقب مقتل شابة سورية بطريقة مروعة، والتي عثر عليها مطعونة بـ 17 طعنة.

وفي تفاصيل الواقعة التي تم تداوله على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد مكنت السلطات الأمنية الأردنية من إلقاء القبض على المتهم بقتل الشابة السورية مريم محمد.

وتفاعل ناشطون وحقوقيون مع الحملة الإلكترونية تحت وسم «حق مريم محمد»، للمطالبة بمحاسبة قاتل اللاجئة السورية.

وتبلغ الشابة السورية مريم المحمد 27عاما، والتي عثر عليها جثة هامدة، في حي الأشرفية بعمّان.

وكشفت التحقيقات أن القاتل أردني الجنسية، وهو عامل في أحد مطاعم عمان، ومن مواليد 1987، والذي ألقت الشرطة الأردنية عليه القبض.

وأفادت التحقيقات أن القاتل تقدم لخطبة مريم مرات عدة، قُوبلت برفض الشابة وذويها، وقدمت عائلتها سابقا بلاغات ضده.

ووجه رواد مواقع التواصل إهمال بلاغات وتحذيرات عائلة مريم أكثر من مرة بأنها تتعرض للمضايقة والملاحقة من القاتل، داعين إلى التعامل بجدية وحزم مع كل البلاغات.

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