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هل يتم استمطار السُحب في جدة يوم الأحد؟.. الأرصاد ترد

هل يتم استمطار السُحب في جدة يوم الأحد؟.. الأرصاد ترد
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تواصل- فريق التحرير:

رد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، على ما أثير عبر مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود عمليات استمطار للسحب في جدة.

وقال القحطاني عبر حسابه في “تويتر” أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، ونشاط الأحد القادم عبارة عن ورشة عمل للجهات ذات العلاقة بعمليات الطيران للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب الذي سيبدأ مرحلته الاولى في منطقتي الرياض والجنوبية.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة اعتزامه إقامة ورشة العمل الأولى الخاصة باستمطار السحب يوم الأحد المقبل.

وكان مركز الأرصاد، بث مقطع فيديو تعريفي لعملية استمطار السحب، أوضح فيه كيف تساعد تلك العملية في تعديل الطقس بهدف تغيير كمية الأمطار المتساقطة من السحب أو نوعيتها، وذلك عن طريق نشر بعض المواد في الهواء لتعمل على تكاثف السحب.

وفي وقت سابق، قال مدير عام إدارة البحث والتطوير والابتكار بمركز الأرصاد، ياسر جلال، إن “الاستمطار هو تقنية من تقنيات تعديل الطقس، عن طريق نثر المواد العضوية الصديقة للبيئة مثل الثلج المجفف أو كلوريد الصوديوم”.

وأوضح “جلال” أن “المواد التي تستخدم في التقنية تعتمد على أنواع السحب المستهدفة، حيث تستهدف الأماكن التي تتكون فيها السحب الدافئة أو الباردة”.

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