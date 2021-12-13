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أمير قطر يصل الرياض غدًا وأمير الكويت وسلطان عمان يغيبان عن القمة الخليجية

أمير قطر يصل الرياض غدًا وأمير الكويت وسلطان عمان يغيبان عن القمة الخليجية
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تواصل- فريق التحرير:

تحتضن الرياض غدًا الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 42 والتي ترأسها المملكة، والتي تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون في كافة المجالات لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، سيرأس وفد الدوحة للمشاركة في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستنعقد يوم غد الثلاثاء في مدينة الرياض بالمملكة.

فيما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، غياب صاحب السمو  أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”: “يترأس ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر، وفد بلاده في قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض”.

فيما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن صاحب السمو السلطان هيثم بن طارق لن يترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ42 لمجلس التعاون الخليجي التي يترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله-، بمشاركة قادة الدول الأعضاء ورؤساء الوفود.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، سيتوجه غدا إلى المملكة نيابة عن السلطان هيثم بن طارق.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن فهد بن محمود آل سعيد سيترأس وفد سلطنة عمان في مؤتمر القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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