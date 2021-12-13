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«المرور» يوضح آلية وصول «رخصة القيادة» بعد تجديدها عبر منصة أبشر

«المرور» يوضح آلية وصول «رخصة القيادة» بعد تجديدها عبر منصة أبشر
«المرور» يوضح آلية وصول «رخصة القيادة» بعد تجديدها عبر منصة أبشر
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور آلية توصيل كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق حساب المستفيد في أبشر.

جاء ذلك في رد من المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن تجديد رخصة القيادة وهل يكتفي بطباعة الكرت أم الاكتفاء بتوكلنا؟

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها “بإمكانك طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها لك في حال كان لديك عنوان وطني (واصل)”.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن شروط وضوابط تفويض الغير لقيادة المركبات.

وقالت المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على مغرد استفسر بشأن آلية التفويض لقيادة المركبة في حالة وجود مخالفات، إنه يجب تسديد المخالفات المرورية أولاً.

وأضافت الإدارة العامة للمرور: “ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة”.

https://twitter.com/eMoroor/status/1470398374327341063

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