وزير الطاقة: خادم الحرمين علمني الصدق والأمانة .. وولي العهد علمنا الجرأة بالحق (فيديو)

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان “الذي أدبني – الله يحفظه لي ولكم – هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي علمني الصدق والأمانة، هو الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وأضاف وزير الطاقة، خلال ملتقى ميزانية 2022: “الذي علمنا جميعًا الجرأة أن نقول الحقيقة هو سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، أمس الأحد الثامن من شهر جمادى الأولى 1443هـ الموافق للثاني عشر من شهر ديسمبر 2021م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ (2022م).

ويبلغ الإنفاق في ميزانية 2022 ( تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال )، كما تقدر الإيرادات بمبلغ ( ألف وخمسة وأربعين مليار ريال )، وبفائض يصل إلى ( تسعين مليار ريال).