وزير الطاقة: المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الإنتاجية.. وأحذر من هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأضاف وزير الطاقة، في الجلسة الخامسة لملتقى ميزانية 2022 بعنوان “مواطن الطاقة”: ستجدون في 2022 الدولة الوحيدة أو الأهم في عملية زيادة الطاقة الإنتاجية هي المملكة وبعض الدول الأخرى مثل الإمارات ويمكن الكويت حسب ما عرفت”.

وقال “الأهم من هذا أن يدرك الناس أن 65% مما يُنفق هو فقط للمحافظة على الطاقة الإنتاجية كما هي، وليس زيادة للطاقة الإنتاجية، بمعنى أنه كلما انخفض الرقم عما هو مستهدف معناه أنه سيكون هناك نقص في الإمدادات القائمة التي ينتجها العالم الآن.

وحذر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان من “حملات تشويش” التي تستهدف قطاع الطاقة في المملكة.

وتابع “علينا أن نثق بمقدراتنا ولا نكون مستمعين لرسائل مخيفة تفقدنا توازننا وتفقدنا توجهنا ومقدرتنا على أن نحصن أنفسنا”.