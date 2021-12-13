جمعية الدعوة والإرشاد بتنومة تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة تنومة توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- محاسب مالي :
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– القدرة على التخطيط والتدقيق والتنظيم المالي ومتابعة الإجراءات الحسابية.
2- مدير تنفيذي :
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال).
– القدرة على التخطيط والتوجيه والقيادة ورسم الخطط والبرامج.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/05/19هـ الموافق 2021/12/23م.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):