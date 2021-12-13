الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جمعية الدعوة والإرشاد بتنومة تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة

جمعية الدعوة والإرشاد بتنومة تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة
جمعية الدعوة والإرشاد بتنومة تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة تنومة توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
 
1- محاسب مالي :
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– القدرة على التخطيط والتدقيق والتنظيم المالي ومتابعة الإجراءات الحسابية.
2- مدير تنفيذي :
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال).
– القدرة على التخطيط والتوجيه والقيادة ورسم الخطط والبرامج.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/05/19هـ الموافق 2021/12/23م.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة بالشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة.. إليك الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة.. إليك الشروط ورابط التقديم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC.. إليك رابط التقديم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC.. إليك رابط التقديم

«شركة السنيدي» تعلن توفر وظائف برواتب مجزية

«شركة السنيدي» تعلن توفر وظائف برواتب مجزية

«النيابة» تعلن توفر 80 وظيفة شاغرة في 30 مدينة بمختلف المناطق

«النيابة» تعلن توفر 80 وظيفة شاغرة في 30 مدينة بمختلف المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>