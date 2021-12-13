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الزعاق: الأهالي كانوا يخرجون «برودة الشتاء» من المنازل بهذه الطريقة البسيطة

الزعاق: الأهالي كانوا يخرجون «برودة الشتاء» من المنازل بهذه الطريقة البسيطة
الزعاق: الأهالي كانوا يخرجون «برودة الشتاء» من المنازل بهذه الطريقة البسيطة
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تواصل – فريق التحرير:

قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن فصول السنة عند العرب أربعة صيف وشتاء وخريف وربيع، وأحرّ أيام السنة شهرين، يوليو وأغسطس.

وأضاف في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن أبرد أيام السنة شهرين ديسمبر ويناير وتسمى بشمال العراق وبلاد الشام بكانون أول وكانون ثاني، وهي لفظة مأخوذة من كنّ أي استقر، فهم يكنون في منازلهم ويستقرون في هذه المدة من شدة البرد.

وتابع د. خالد الزعاق “وعند العامة أبرد المواسم هي المربعانية والشبط والعقارب”.

وأشار إلى أن انبعاث البرودة من الأرض يسمونه العامة بالصقيع وهو البرودة المحتبسة داخل المنازل في موسم المربعانية وأهالينا رحمهم الله يخرجونها بفتح النوافد والأبواب وقت اعتدال الأجواء الخارجية في وقت الظهيرة.

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