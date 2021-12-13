مفاجأة.. أمريكا ترفض تزويد الاحتلال بطائرتين لشن هجوم على إيران

تواصل- وكالات:

كشفت وسائل إعلام تابعة للدولة الاحتلال، أن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت طلب جيش الاحتلال بتقديم موعد تسليمه طائرتين لإعادة التزود بالوقود جوا، بهدف الاستعداد للهجوم على إيران، لكن الرد الأمريكي كان سلبيا.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الصادرة بدولة الاحتلال، كان من المقرر وفق اتفاق سابق أن تزود واشنطن جيش الاحتلال بطائرات الإمداد الجوي المخصصة لتزويد المقاتلات بالوقود من نوع بوينغ KC-46، لتحل محل 50 طائرة قديمة.

وطلبت إسرائيل مؤخرا تقديم موعد الحصول على الطائرات الأربعة لكن البنتاغون رفض ذلك.

والطائرة KC-46 يمكنها الطيران لأكثر من 11 ألف كم، والبقاء في الجو لمدة 12-11 ساعة.

ويمكن لهذه الطائرة تزويد عشرات المقاتلات بالوقود، وهي تعتمد على طائرة ركاب 767 وقمرة قيادة دريملاينر 787.

وقد حاول كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي إقناع نظرائهم في الولايات المتحدة، كجزء من استعداداتهم لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، بتقديم موعد استلام طائرتين من هذا النوع، لكن لم تتم الموافقة على الطلب.