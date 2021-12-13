«أبشر» توضح خدمات مركز الرسائل والطلبات لـ«الأحوال المدنية».. 4 خطوات للاستفادة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة أبشر، اليوم الإثنين، عن تفاصيل خدمات مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية عبر منصة أبشر.

وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المركز يتيح عددا من الخدمات كما يلي:

– تعديل المؤهل الدراسي

– تعديل الاسم باللغة الإنجليزية

– تصحيح الحالة الاجتماعية

– ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم

وأشارت منصة أبشر إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الخطوات التالية:

1- خدماتي

2- خدمات

3- الأحوال المدنية

4- مركز الوسائل والطلبات للأحوال المدنية