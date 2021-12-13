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«معجزة بشرية» طالبة جامعية تقرأ القرآن كاملا في 10 ساعات بدون خطأ

«معجزة بشرية» طالبة جامعية تقرأ القرآن كاملا في 10 ساعات بدون خطأ
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تواصل- فريق التحرير

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بنشر صورة “إجازة” أو شهادة تكريم لطلبة جامعية تقوم بترتيل القرآن الكريم في فترة قياسية بدون أخطاء.

وبحسب ما تم تداوله فإن الطالبة “هاجر سعد السعيد”، الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بمحافظة الدقهلية شمال العاصمة المصرية القاهرة،  تقرأ القرآن كاملا في جلسة واحدة لمدة 10 ساعات بدون خطأ واحد.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقول :”  تستحق أن نفتخر بها وأن نتوجها ملكة متوجة بتاج القرآن”.

وأضاف: ” يجب أن نقدمها قدوة لأبنائنا وبناتنا.. ليحتذوا حذوها ويسيروا على دربها.. بدلا من هؤلاء الذين أفسدوا أذواقنا وخربوا عقول شبابنا وفتياتنا.. بارك الله فيها وأكثر من أمثالها”.

«معجزة بشرية» طالبة جامعية تقرأ القرآن كاملا في 10 ساعات بدون خطأ

«معجزة بشرية» طالبة جامعية تقرأ القرآن كاملا في 10 ساعات بدون خطأ

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