وزير المالية: الخصخصة مستمرة وستشمل هذه القطاعات

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قال وزير المالية محمد الجدعان: إن الخصخصة مستمرة وستشمل قطاعات التعليم والصحة والرياضة، مشيراً إلى أن مركز إدارة الدين العام يتابع إصدارات الدين العام للجهات المستقلة مثل صندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف الجدعان في تصريحات لقناة “العربية”: “لدينا تنسيق مع وكالات التصنيف الائتمان لعدم تأثير التصنيف بزيادة الدين العام، وقد نأخذ قروضاً لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية”.

وتابع: “استدانة الشركات الحكومية تحت مراقبة مكتب إدارة الدين العام، وفي 2022 جميع الفوائض ستذهب إلى الاحتياطيات، وفيما بعده سيتم النظر في التحويل إلى صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، ولا توجد حالياً أي نية للتحويل من الاحتياطي إلى الصناديق، وهي لديها سيولة كافية لدعم مشاريعهم.”

وأكد الجدعان أن الميزانية حصلت على توزيعات استثنائية من صندوق الاستثمارات في 2020، مشيراً إلى أنه لا نية لتحويل أموال إضافية من البنك المركزي لصندوق الاستثمارات.