بالفيديو.. انشغل لثوانٍ في كتابة رسالة واتساب فتعرض لحادث مروع كاد يُكلفه حياته

تواصل – فريق التحرير:

نشر أحد الأشخاص مقطع فيديو يوثق خلاله تعرضه لحادث سير مروع بسبب انشغاله بالجوال.

وأوضح قائد السيارة أنه نجا -بفصل الله- من هذا الحادث، حيث يشعر أنه في حلم منذ وقوع هذا الحادث، وقد كتب الله له عمرًا جديدًا.

وكشف أن سبب الحادث هو انشغاله بالجوال، مشيراً إلى أنه كتب على تطبيق الواتساب ثلاث كلمات فقط، وعندما نظر للطريق وجد الشاحنة أمامه ولم يستطع أن يتوقف، فاصطدم بها وتحطمت سيارته ولكنه نجا من الحادث.

وأوضح قائد المركبة أنه نشر الفيديو لكي يتعظ الآخرين، وهو كذلك قبلهم، حتى لا ينشغلوا في الجوال ويخسرون حياتهم.