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“الحقيل”: نستهدف توفير 26 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة خلال العام المقبل

“الحقيل”: نستهدف توفير 26 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة خلال العام المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل: إن الوزارة  تستهدف توفير 26 ألف وحدة سكنية، للأسر الأشد حاجة في 2022، بالإضافة إلى رفع الخدمات الإلكترونية، في منظومة الشؤون البلدية والقروية إلى225 خدمة.

وأوضح خلال الجلسة الحوارية لميزانية المملكة، أنه بعد ضم وزارة الإسكان للشؤون البلدية والقروية، فإن الوزارة تشرف على أكثر من 50 ألف حي سكني، عبر 17 أمانة، و265 بلدية.

وأضاف أن الاستراتيجية المتكاملة، لتطوير منظومة الشؤون البلدية والقروية، والتي بُنيت عليها الميزانية، وفق عدة محاور لتحقيق المستهدفات حتى الوصول إلى 2030، بدأت من وضع المبادئ التوجيهية وقواعد التخطيط المكاني، وتحسين المشهد الحضري، في كآفة مدن ومناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين والمقيمين والزوار.

وتابع قائلاً: “نحن وزارة وُجدت من أجلكم، وتعمل لراحتكم، فأنتم شركاء النجاح، شكرًا من القلب لأكثر من نصف مليون مواطن ومواطنة شاركوا في استطلاعات الرأي العام وأيضًا عبر تطبيق بلدي”.

وأكد أن العمل على تطوير منظومة وزارة الشؤون البلدية والقروية، يسهم بشكل كبير في تحقيق مدن المملكة، مراتب متقدمة في مؤشرات وتصنيف قابلية العيش العالمي.

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