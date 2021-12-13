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تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون في بريطانيا

تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون في بريطانيا
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تواصل – وكالات :

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إن مريضا واحدا على الأقل توفي بعد إصابته بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وأضاف بوريس، أثناء زيارته لمركز تطعيم بالقرب من بادينغتون في غرب لندن: “للأسف، نعم، يؤدي متحور أوميكرون إلى دخول المستشفى، وللأسف تم تأكيد وفاة مريض واحد على الأقل بسبب هذا المتحور”، بحسب سكاي نيوز.

وتابع جونسون : “لذا أعتقد أن الفكرة التي تعتبر أن أوميكرون أكثر اعتدالا، يجب أن نضعها على جنب، ونركز حاليا على الوتيرة التي ينتشر بها بين السكان، وبالتالي فإن أفضل شيء يمكننا القيام به هو الحصول على الجرعة المعززة”.

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