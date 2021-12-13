الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بيان عاجل من الشرطة بشأن القبض على 5 أشخاص بعد هروبهم من نقطة ضبط أمني بالظهران

بيان عاجل من الشرطة بشأن القبض على 5 أشخاص بعد هروبهم من نقطة ضبط أمني بالظهران
شرطة منطقة تبوك
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يقوم بتصوير دورية أمنية، تم تداوله إثر استيقاف الدورية قائد مركبة وبرفقته 4 مواطنين هربوا من نقطة ضبط أمني بالظهران بتاريخ 6/ 5/ 1443 هـ.

وأوضح أن قائد المركبة عكس السير، مما أدى إلى انحراف مركبتهم نتيجة السرعة وتعطل إطاراتها، وبتفتيشها عثر بداخلها على مواد مخدرة ومواد خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتسليمهم لجهة الاختصاص في حينها.

 

مواد ذات صلة

فضيحة.. هذا ما عُثر عليه داخل البرلمان البريطاني

فضيحة.. هذا ما عُثر عليه داخل البرلمان البريطاني

طليقته اتهمته بضربها.. توقيف مواطن نشر ادعاءات مسيئة لعدد من الجهات بمكة

طليقته اتهمته بضربها.. توقيف مواطن نشر ادعاءات مسيئة لعدد من الجهات بمكة

«الأرصاد» ينبّه سكان الشرقية: الضباب يستمر حتى هذا التوقيت

«الأرصاد» ينبّه سكان الشرقية: الضباب يستمر حتى هذا التوقيت

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي الشرقية: رياح مثيرة للأتربة حتى الـ6 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي الشرقية: رياح مثيرة للأتربة حتى الـ6 مساءً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة