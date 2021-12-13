بيان عاجل من الشرطة بشأن القبض على 5 أشخاص بعد هروبهم من نقطة ضبط أمني بالظهران

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يقوم بتصوير دورية أمنية، تم تداوله إثر استيقاف الدورية قائد مركبة وبرفقته 4 مواطنين هربوا من نقطة ضبط أمني بالظهران بتاريخ 6/ 5/ 1443 هـ.

وأوضح أن قائد المركبة عكس السير، مما أدى إلى انحراف مركبتهم نتيجة السرعة وتعطل إطاراتها، وبتفتيشها عثر بداخلها على مواد مخدرة ومواد خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتسليمهم لجهة الاختصاص في حينها.