بينها إطلاق برنامج التلمذة الصناعية.. وزير التعليم يكشف عن مستهدفات 2022 (فيديو)

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قال وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ: إن الوزارة تستهدف في 2022 إطلاق برنامج التلمذة الصناعية، وكذلك استحداث أول نظام وطني لتمويل ودعم البحث والابتكار.

ونوه وزير التعليم خلال جلسة ميزانية السعودية 2022 الحوارية، بالدعم السخي وغير المحدود لقطاع التعليم من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، إيماناً منهما بأهمية بناء الإنسان وتعليمه، وتنمية مهاراته وقدراته، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها المختلفة.

وأضاف أن التعليم عن بُعد سيسهم في تحسين تكافؤ فرص الوصول لتعليم متميز، كما سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، من خلال تصميم حلول ونماذج تشغيلية، وأنظمة متعددة لتقديم الخدمة للمستفيدين.

وأوضح أن عدد المشاريع التي تمت معالجتها وتصحيح وضعها 902 مشروعاً، كما استلمت الوزارة 241 مشروعاً خلال العامين الماضيين رغم الجائحة، واستغنت عن عدد 671 مبنى مستأجراً، وتم خلال السنوات الثلاث الماضية إنشاء 1600 صالة رياضية، وأكثر من 2700 ملعباً عشبياً.

وانطلقت اليوم الاثنين أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022 والتي تمتد على مدار يومين 13 و14 ديسمبر 2021 بفندق موفنبيك الرياض.

ويشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان “الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني” كل من وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري.

كما يشارك في الجلسة الثانية بعنوان “التحول والتطوير في الخدمات” كل من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير الصحة فهد الجلاجل.

ويشارك في الجلسة الثالثة والتي تحمل عنوان “ممكنات نمو القطاع الخاص” كل من وزير الاستثمار خالد الفالح، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، ووزير النقل صالح الجاسر.

الجدير بالذكر أن أن وزارة المالية أعلنت أمس، الموازنة العامة للدولة للعام 2022 وتقرير أداء الميزانية العامة للعام 2021، وقدرت الوزارة النفقات بـ 955 مليار ريال في عام 2022 والإيرادات بـ 1045 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 90 مليار ريال.