الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وزير المالية: تذبذبات الإنفاق الحكومي تراجعت كثيرًا في الـ5 سنوات الأخيرة (فيديو)

وزير المالية: تذبذبات الإنفاق الحكومي تراجعت كثيرًا في الـ5 سنوات الأخيرة (فيديو)
هل سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة؟ وزير المالية يجيب (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، إنه خلال الخمس سنوات الأخيرة، لاحظنا تراجعًا كبيرًا في التذبذبات للإنفاق الحكومي.

وأوضح الجدعان، في جلسة حوارية بعنوان “الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد”، أن التذبذبات في الإنفاق الحكومي، انخفضت بدرجة كبيرة، بنسبة 25% تقريبًا خلال عشرين عاما، في الفترة من عام 1995 وحتى عام 2015، مشيرًا إلى أن هذا العام 2021، شهدت فيه التذبذبات انخفاضًا أكبر وصل لنسبة 2،7%، مقارنة بالفترات السابقة.

وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، أمس، الثامن من شهر جمادى الأولى 1443هـ الموافق للثاني عشر من شهر ديسمبر 2021م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ (2022م).

مواد ذات صلة

وزير المالية: سنحقق فائضا في الميزانية يصل لـ 42 مليارا في 2024

وزير المالية: سنحقق فائضا في الميزانية يصل لـ 42 مليارا في 2024

«المالية»: 6 محركات ستدعم النمو الاقتصادي في المملكة خلال 2022

«المالية»: 6 محركات ستدعم النمو الاقتصادي في المملكة خلال 2022

هل سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة؟ وزير المالية يجيب (فيديو)

هل سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة؟ وزير المالية يجيب (فيديو)

تفويض وزير المالية.. صدور مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 – 1444 هـ

تفويض وزير المالية.. صدور مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 – 1444 هـ

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>