“تقييم” تكشف عن 3 فئات لتعويض المتضرر في الحادث المروري

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، أن تعويض المتضرر في أي حادث مروري يكون بنسبة معينة وفقًا للأجزاء المتضررة ونسبة الضرر الواقع عليها.

ويأتي هذا التعويض على ثلاث فئات؛ الأولى منها بنسبة 100%، وذلك لقطع الغيار التي لم يقع عليها أي إصلاح سابق بجودة متدنية بالإضافة إلى عدم وجود أي ضرر سابق على أي جزء منها، بحسب عكاظ.

أما التعويض بـ 75% فيكون عند تضرر القطعة بشكل يستدعي استبدالها مع وجود أضرار سابقة طفيفة على نفس القطعة نتيجة ضرر سابق وبما لا يتجاوز ما نسبته 25% من أبعادها.

أما التعويض بنسبة 50% فيقع في حال تضرر القطعة بشكل يستدعي استبدالها مع وجود أضرار عليها أو عدم كونها أصلية، أو في حال تضرر القطعة بشكل يستدعي استبدالها مع وجود ضرر سابق يتجاوز نصف أبعادها.

وأكدت “تقييم” أن العمليات التي تتم في مراكز(تقدير) تتم وفق عمليات إلكترونية بشكل احترافي ومهني عال ووفقا لأحدث وأفضل المعايير والمقاييس العالمية.