مفاجأة.. احتمال ظهور متحور جديد لـ”كورونا” في هذه الدولة

تواصل – فريق التحرير:

حذر عدد من الخبراء من احتمالية ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، في بابوا غينيا الجديدة، وذلك بسبب معدلات التلقيح المنخفضة للغاية هناك.

ولأن بابوا غينيا الجديدة، تقع بالقرب من مضيق توريس، على مسافة 4 كم فقط من أستراليا، فقد أشار الخبراء إلى أنه منذ بدء انتشار كورونا، كانت هناك مخاوف من انتقال الفيروس عبرالمسافرين من بابوا غينيا الجديدة، إلى الأراضي الأسترالية.

وأعرب رئيس البرامج الإنسانية الدولية في الصليب الأحمر الأسترالي، أدريان براوس، عن قلقه من احتمالية أن تكون بابوا غينيا الجديدة، هي المكان التالي الذي يظهر فيه متحور جديد لكروونا، مؤكدًا أنه تم تلقيح أقل من 5 % من السكان، في بابوا غينيا الجديدة، حسب” الشرق الأوسط”.

وأشارت عالمة الأوبئة في معهد بيرنت الأسترالي، ستيفاني فاكشر، إلى أن احتمالات انتشار الفيروس وتحوراته، تتزايد في المجموعات السكانية التي لديها معدلات تلقيح منخفضة، كما حدث من انتشار لسلالة “أوميكرون”، وأن هذه الأمر ينطبق بشكل كبير على بابوا غينيا الجديدة.

وطالب الخبراء بضرورة تبني الحكومة الأسترالية، تمويل المنظمات التي تستطيع التواصل مع مواطني بابوا غينيا الجديدة، من أجل إقناعهم بضرورة تلقي اللقاح، والعمل على منع ظهور متحور جديد في هذه النقطة البعيدة عن العالم.