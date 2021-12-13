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خلال العام الجاري.. توطين 20 مهنة في المملكة وخلق 378 ألف وظيفة

خلال العام الجاري.. توطين 20 مهنة في المملكة وخلق 378 ألف وظيفة
وزارة الموارد البشرية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم توطين 20 مهنة ونشاطًا في عدد من القطاعات بالمملكة.

وأكدت الوزارة أنه تم خلق ما يزيد على 378 ألف وظيفة للباحثين عن عمل خلال العام 2021، مشيرة إلى أنها قامت بتمكين أكثر من 10 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي، من أجل توفير فرص عمل وتوظيفهم.

وأوضحت أنه من المقرر، تدريب وتأهيل 3 آلاف باحث عن العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، وإلحاقهم في سوق العمل خلال العام المقبل.

وأضافت أنها تستهدف إدارة وتحفيز منصة العمل المرن، وتشغيل برامج العمل الحر والعمل عن بعد، إلى جانب التحول إلى إدارة الأداء الوظيفي ، خلال مستهدفات العام 2022، حسب “العربية نت”.

يذكر أن الوزارة تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري، من توظيف العديد من المواطنين محققة مستهدف العمل الحر بنسبة 140% من خلال إصدار 8140 وثيقة عمل.

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