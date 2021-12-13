خطف فلسطيني في لبنان طمعاً في “الدولارات”

تواصل – وكالات:

كشفت قوى الأمن اللبنانية ملابسات خطف مواطن فلسطيني بغية الحصول على فدية مالية، مشيرة إلى أنها تمكنت من القبض على المتهمين.

وأوضحت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تفاصيل القضية مشيرة إلى أن مجهولين أقدموا شخص فلسطيني الجنسية،

بعد ذلك اتصلوا بزوجته طالبين فدية مالية قدرها 150000 دولار أمريكي لقاء تركه”، بحسب روسيا اليوم.

وتم تحديد هوية الرأس المدبّر لعملية الخطف، وهو لبناني الجنسية.

ومن خلال كمين محكم نفذته القوّة المذكورة، تم توقيفهما، وضبط بحوزة الأول مبلغ مالي وقدره 84 مليون ليرة لبنانية، وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بالتخطيط مع آخرين لعملية الخطف.