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شاهد.. لصوص يسرقون مقتنيات بمليون دولار في 20 ثانية

شاهد.. لصوص يسرقون مقتنيات بمليون دولار في 20 ثانية
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تواصل – وكالات:

شهد أحد الأحياء الثرية، في مدينة شيكاغو، بولاية إلينوي الأميركية، حادث غريب من نوعه، حيث تم سرقة مقتنيات بمليون دولار، في 20 ثانية فقط.

وفي التفاصيل، اقتحم مسلحون معرضًا لبيع سيارات “لامبورغيني” و”بينتلي”، والساعات الباهظة الثمن، وسرقوا مقتنيات تتجاوز قيمتها مليون دولار.

وتوجه أحد المسلحين إلى باب المتجر، أثناء وجود 10 أشخاص، بينما قام الآخر بكسر زجاج المعروضات بمطرقة، وسرق 8 ساعات، تساوي الواحدة منها أكثر من مليون دولار، وفق “سكاي نيوز”.

وأبلغ مالك المحل رئيس البلدية، بضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة الجريمة، مؤكدًا أن المتجر سيغلق أبوابه، ولا يفتحها أمام الزبائن إلا بموعد مسبق، بسبب هذه الجرائم المتكررة.

يأتي هذا رغم تكثيف الشرطة من وجودها في شيكاغو، والتي تشتهر بارتفاع معدات السرقة والجريمة وأعمال العنف، بشكل ملفت، على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

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