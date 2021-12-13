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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان
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تواصل – واس :

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي.

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