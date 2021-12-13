الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

“الصحة العالمية” تكشف الاختلافات بين “دلتا” ومتحور “أوميكرون”

“الصحة العالمية” تكشف الاختلافات بين “دلتا” ومتحور “أوميكرون”
0

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن متحور “أوميكرون” من الفيروس التاجي المستجد معد أكثر من المتحورات السابقة المعروفة ولكنه أقل خطورة منها.

وتشير المنظمة، إلى أنه وفقا للبيانات الأولية يمكن للمتحور “أوميكرون” أن يخفض بعض الشيء من فعالية اللقاحات المضادة للفيروس التاجي المستجد، ولكنه أقل خطورة من “دلتا”.

وجاء في بيان المنظمة، “لدينا معلومات محددة فقط، ولا توجد أدلة مؤكدة عن فعالية اللقاحات ضد متحور “أوميكرون”. وتشير البيانات الأولية، إلى أن تغيرات كبيرة في بروتين متحور “أوميكرون”، ما يسبب انخفاض فعالية اللقاحات ضده وضد انتقاله”، بحسب روسيا اليوم.

ويعتقد خبراء المنظمة أن متحور “أوميكرون” ليس بخطورة المتحورات السابقة، حيث وفقا للبيانات المتوفرة، كانت معظم الإصابات المكتشفة، من دون أعراض أو مسار خفيف إلى معتدل للمرض. ولكنه ينتشر بسرعة كبيرة، اكبر من سرعة انتشار “دلتا”، حيث اكتشف 63 دولة وسوف ينتقل حتما إلى دول أخرى.

ووفقا للعلماء البريطانيين حصلت في متحور “أميكرون” 32 طفرة، معظمها في البروتين S (بروتين سبايك). وأن التغيرات في جينوم الفيروس تجعله أسرع انتشارا وأكثر مقاومة للأجسام المضادة الموجودة في أجسام المتعافين من “كوفيد-19” والمطعمين ضده.

مواد ذات صلة

متحور أوميكرون يثير الذعر في بريطانيا ويرفع مستوى تهديد كورونا

متحور أوميكرون يثير الذعر في بريطانيا ويرفع مستوى تهديد كورونا

الصحة العالمية: «أوميكرون» أسرع انتشارا من «دلتا» ويتسبب بأعراض خفيفة

الصحة العالمية: «أوميكرون» أسرع انتشارا من «دلتا» ويتسبب بأعراض خفيفة

قرار عاجل من أستراليا بعد ارتفاع الإصابات بسلالة أوميكرون

قرار عاجل من أستراليا بعد ارتفاع الإصابات بسلالة أوميكرون

هكذا كانت النتائج .. المقارنة بين المئات من مصابي «أوميكرون» و«دلتا»

هكذا كانت النتائج .. المقارنة بين المئات من مصابي «أوميكرون» و«دلتا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>